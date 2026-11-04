Detenido en Formentera el presunto autor de varios robos en establecimientos comerciales. - GUARDIA CIVIL

FORMENTERA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Es Pujols, en Formentera, a un hombre por supuestamente robar en establecimientos de la zona tablets y dinero en efectivo.

Según ha informado el Instituto armado en un comunicado, los hechos se remontan a principios del mes de octubre, cuando los agentes recibieron varias denuncias de propietarios de establecimientos de restauración de la zona por distintos robos registrados por las cámaras de seguridad de los citados locales, llegando a ser sorprendido el autor por el propietario en uno de ellos.

El presunto ladrón, sin embargo, se dio a la fuga con los efectos robados, en concreto, varias tablets valoradas en casi 2.000 euros. Los agentes averiguaron la identidad del autor de los hechos, de origen magrebí, y lo detuvieron este martes.

Una vez realizada la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial. La investigación sigue abierta para esclarecer otros hechos similares y recuperar los efectos sustraídos.