Detenido por golpear a otro durante una pelea en Palmanova y romperle un diente

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil y un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 25 años por golpear a otro durante una pelea en Palmanova y romperle un diente.

Según ha informado la Benemérita en nota de prensa, los hechos ocurrieron la pasada semana en Palmanova, cuando agentes que se encontraban prestando servicio en la zona, fueron alertados por varios ciudadanos sobre una pelea entre dos varones en la playa.

Una vez en el lugar, los agentes intervinieron para separar a los implicados y comprobaron que uno de ellos presentaba lesiones en la boca, entre ellas la pérdida de una pieza dental.

Tras las primeras gestiones realizadas y la toma de manifestación a las partes implicadas, los agentes detuvieron al presunto autor de la agresión como responsable de un delito de lesiones graves.

Las diligencias instruidas, así como el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.