Detenido por hacer tocamientos a una turista en una discoteca y agredir a su pareja cuando se lo recriminó

Dos agentes de la Policía Nacional en las inmediaciones de una discoteca en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por, supuestamente, realizar tocamientos a una desconocida en una discoteca de Playa de Palma y agredir a su pareja cuando se lo recriminó.

Según ha informado la Jefatura en nota de prensa, sobre las 23.00 horas del pasado martes, se recibió llamada en el 091 en la que el personal de seguridad de una discoteca de Playa de Palma informaba de que tenían retenido a un varón alemán por haber agredido sexualmente a una joven en el interior del recinto.

Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) acudieron al lugar. La víctima les contó que el presunto autor, al menos dos veces, le había agredido sexualmente mientras se encontraba bailando junto a su pareja.

La joven manifestó, además, que el ahora arrestado agredió a su pareja, que tenía un golpe en el rostro, cuando le recriminó la acción. Los agentes detuvieron al presunto agresor y lo trasladaron a dependencias judiciales.