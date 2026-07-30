Detenido tras hallar droga en un garaje de Santa Catalina

Droga incautada - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un varón, como presunto autor de un delito contra la salud pública, tras el hallazgo de diversas cantidades de sustancias estupefacientes dispuestas para su venta en el interior de un garaje que utilizaba en el barrio palmesano de Santa Catalina.

Según ha informado la Policía, el pasado día 28 recibieron información sobre el hallazgo de diversas cantidades de sustancias estupefacientes en el interior de un garaje y la dueña de éste les informó que tuvo arrendada una vivienda a un varón de origen argentino, pero que había cancelado el alquiler cuando éste dejó de pagar.

La propietaria añadió que la vivienda disponía de un aparcamiento pero que éste no había sido alquilado al varón aunque, tras acordar la entrega de llaves de la vivienda, observaron al varón sacando enseres tanto de la vivienda como del garaje, sin que revelara éste por qué tenía las llaves.

El presunto autor informó a la mujer que haría varios viajes para llevarse sus enseres por lo que dejó el garaje abierto y la propietaria y sus acompañantes hallaron un tupper de plástico con numerosos envoltorios transparentes con algún tipo de sustancias estupefaciente, por lo que llamaron a la Policía.

Así pues, agentes del Grupo II de Estupefacientes se desplazaron al lugar, observaron el tupper con envoltorios transparentes de anfetamina y establecieron un dispositivo en el que interceptaron al presunto autor. Éste les dijo que la droga era para su propio consumo.

Los agentes intervinieron más de 33 envoltorios en monodosis de anfetamina, 30 gramos de ketamina, diversas pastillas de MDMA, y materiales y efectos para la preparación y distribución de la droga. Por todo ello, detuvieron al varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y fue trasladado hasta dependencias policiales.