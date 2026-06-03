Detenido por herir a tres agentes que intentaban calmarlo en Eivissa

Agentes de Policía en Eivissa - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Eivissa han detenido a un varón por ser el presunto autor de lesiones de diversa consideración sufridas por tres agentes que intentaban calmarlo.

Según ha informado la Policía en un comunicado, el pasado lunes sobre las 10.00 horas una agente observó cómo un individuo mostraba una actitud muy agresiva en la parada de autobús situada frente a las dependencias policiales.

El hombre se encontraba alterando el orden público, increpando a usuarios del transporte y enfrentándose verbalmente a varias personas que se encontraban en la zona.

Por ello, los agentes intervinieron para tratar de calmarlo, si bien el individuo reaccionó de forma violenta arrancando parte del vallado provisional existente en el perímetro de la comisaría y desplazándolo hacia la calzada con la intención de arrojarlo contra los vehículos que circulaban por la vía pública, lo que generó una situación de riesgo para la seguridad vial.

La rápida actuación policial evitó que dicho objeto impactara contra los vehículos aunque el hombre utilizó posteriormente la estructura metálica para acometer contra los agentes, llegando a golpear a varios de ellos.

Durante la intervención, el presunto autor opuso una fuerte resistencia a su detención y llegó a atacar físicamente a uno de los policías, provocando una situación de especial peligro que requirió la intervención de más efectivos policiales para controlar la agresión y garantizar la seguridad de todos los presentes.

Finalmente, los agentes lograron reducir y detener al individuo por ser el presunto autor de un delito de atentado, siendo informado de sus derechos conforme a la legislación vigente.

Como consecuencia de los hechos, tres agentes resultaron lesionados y precisaron asistencia médica, presentando diversas contusiones y traumatismos de distinta consideración.