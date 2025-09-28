Detenido un hombre por agredir a otro en un establecimiento de Maó con un vaso de cristal

Imagen de recurso de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el fin de semana pasado a un hombre, de origen sudamericano, como presunto autor de un delito de lesiones, por agredir a otro varón, familiar suyo, en un establecimiento de Maó con un vaso de cristal.

En una nota de prensa, la Policía ha informado que ambos hombres se encontraban en el mismo local consumiendo bebidas alcohólicas, cuando, en un momento dado, comenzó una fuerte discusión.

Al parecer, la disputa se inició por desavenencias de cuando ambos varones convivían en el mismo domicilio.

Tras la discusión, la víctima se dirigió a los aseos y, en ese momento, de forma sorpresiva, el familiar le dio un fuerte golpe en la cabeza con un vaso de vidrio.

A la llegada de los agentes, el presunto autor había abandonado el lugar de los hechos.

Como resultado de la agresión, la víctima sufrió una herida contusa, por lo que los policías nacionales procedieron a dar aviso a los servicios médicos para la asistencia de las lesiones.

Tras la valoración del indicativo médico, se decidió trasladar a la víctima al Hospital Mateu Orfila de Maó ya que las lesiones que presentaba precisaban de puntos de sutura.

Por parte de las patrullas, se realizaron gestiones para la localización del presunto responsable. Estas fueron fructíferas y se detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones.