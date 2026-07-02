Detenido un hombre por agredir a una policía cuando le perseguía por Playa de Palma

Camisetas incautadas en un dispositivo contra la venta ilegal en Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 45 años por, supuestamente, huir de la policía y agredir a una agente cuando iba tras el por Playa de Palma.

El incidente se registró el pasado 27 de junio, durante un operativo de refuerzo desarrollado en esta zona para controlar la venta ambulante, cuando una patrulla de paisano vio a este hombre junto a una palmera de la calle en una actitud "sospechosa", según ha indicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al percatarse de la llegada de agentes de refuerzo uniformados, el investigado emprendió la huida corriendo y desobedeció de forma reiterada las órdenes de alto. En la persecución, el individuo acometió con violencia contra los agentes para evitar ser interceptado y ofreció una "fuerte resistencia física".

Como consecuencia del forcejeo para su reducción, una agente de la dotación sufrió diversas lesiones y policontusiones, por lo que precisó asistencia médica y causó baja para el servicio.

El detenido fue conducido a dependencias policiales, y se tramitó el atestado por un presunto delito de resistencia grave contra los agentes de la autoridad, que ya se ha remitido a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia.

La prioridad del dispositivo nocturno se centró en la lucha contra la venta de productos fraudulentos. En este ámbito, las dotaciones policía confeccionaron una denuncia tras detectar y decomisar material falsificado expuesto para su venta en la primera línea de la playa.

Asimismo, se han levantado tres actas de denuncias administrativas por la venta ambulante no autorizada de bebidas alcohólicas en la vía pública. Con estas medidas, el cuerpo pretende atajar tanto la "competencia desleal" que sufre el sector comercial de la zona, como los "riesgos para la salud pública" que derivan de la venta incontrolada de alcohol en el espacio urbano.

El operativo en Playa de Palma se completó con actuaciones en materia de seguridad vial, en las que se localizó e intervino un turismo que tenía en vigor una nota policial de sustracción, por lo que se iniciaron los trámites para la restitución a su legítimo propietario. También se procedió a la retirada y traslado al Depósito Municipal de una motocicleta por carecer del seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.