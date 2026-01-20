Detenido un hombre por agredir a una taxista para robarle el dinero recaudado en Palma

Córdoba.- Sucesos.- La Policía investiga el apuñalamiento a un varón en una zona de copas aledaña al Vial Norte - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente agredir a una taxista en Palma para tratar de robarle el dinero recaudado.

Los hechos ocurrieron el pasado martes sobre las 02.35 horas cuando un hombre pidió un taxi en el centro de Palma para que lo llevara a su hotel.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía, durante el trayecto el hombre le dijo a la taxista que no llevaba dinero, por lo que esta le propuso llevarle de vuelta al punto de origen.

En ese momento, el cliente se puso nervioso y agarró a la conductora por el cuello desde el asiento de atrás. A continuación, intentó coger el dinero que había recaudado y que estaba visible.

La taxista trató de impedirlo pero el hombre comenzó a golpearla, hasta que la mujer salió del vehículo. El supuesto autor salió tras ella y siguió golpeándola hasta la llegada de varios taxistas que llegaron al lugar tras haber sido alertados por la víctima.

Los otros hombres consiguieron controlar al hombre hasta la llegada de una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes hablaron con la víctima, que se encontraba muy afectada indicando que el hombre, además de intentar sustraerle la recaudación, se había apoderado de su chaqueta.

La mujer tuvo que ser trasladada en ambulancia a un centro hospitalario y una vez fue asistida interpuso denuncia.

Los agentes detuvieron al presunto autor, que se opuso haciendo caso omiso a las indicaciones policiales. También les dijo que a su llegada a la isla habría sido víctima de una sustracción de dinero por parte de un taxista, sin aportar más información.