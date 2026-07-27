Detenido un hombre por amenazar con una navaja a tres personas que paseaban a sus perros en Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 59 años acusado de amenazar con una navaja a tres personas que paseaban a sus perros en el parque Krekovic de Palma.

Según ha informado la Policía Local en un comunicado, el hombre estaba sentado en un banco del parque cuando comenzó a insultar a las tres personas y a quejarse de la presencia de perros en la zona.

Cuando una de ellas le recriminó su actitud, el acusado sacó una navaja del bolsillo y aseguró que "no tenía miedo de utilizarla", lo que obligó a la víctima a retroceder para evitar una posible agresión.

Aunque inicialmente guardó el arma, momentos después volvió a sacarla y manifestó a los presentes que se había "quedado con sus caras", tras lo cual una de las víctimas alertó a la Policía Local.

A su llegada, los agentes detuvieron al presunto autor. Poco después, varios usuarios del parque localizaron una navaja en el suelo, a escasos metros del lugar de los hechos, que las víctimas identificaron como la utilizada durante las amenazas.

La Sala de Atestados instruyó las diligencias correspondientes y el detenido fue entregado a la Policía Nacional para su puesta a disposición judicial.