Detenido un hombre en Ciutadella por robar en seis establecimientos

MENORCA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a un hombre por presuntamente robar dinero y objetos en seis establecimientos del municipio.

Los hechos se iniciaron a mediados de diciembre, cuando se perpetraron varios robos con fuerza en Ciutadella con un mismo 'modus operandi', según ha informado la Policía Nacional.

En concreto, se produjeron en un restaurante, una asociación de pensionistas, dos bares, un supermercado y un hotel en los que el presunto autor se llevó dinero o efectos que tenían un valor de entre 100 y 2.000 euros en cada robo.

Tras una investigación, los agentes identificaron a un hombre de origen español como el presunto responsable de los robos. Así, fue detenido el pasado miércoles por la mañana como presunto autor de seis delitos de robo con fuerza.

La investigación se mantiene abierta para el total esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero y efectos sustraídos.