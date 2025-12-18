Detenido un hombre por exhibirse ante una menor en Binissalem - GUARDIA CIVIL

PALMA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 33 años por presuntamente exhibirse ante una menor de 16 años por la calle en Binissalem.

El Instituto Armado ha informado que la madre de la menor denunció que un hombre se había exhibido a su hija cuando esta se dirigía al colegio el pasado jueves.

Los Guardias Civiles del Área de Investigación del Puesto Principal de Inca identificaron al presunto autor, al cual le pesan antecedentes por hechos idénticos, por lo que cuenta con varias órdenes de alejamiento y comunicación de otras víctimas.

Así, el pasado martes los agentes localizaron y detuvieron al hombre por un presunto delito de exhibiciones ante menores. El detenido fue puesto a disposición judicial este miércoles.