Detenido un hombre por realizar tres robos con violencia en Palma

La Policía Nacional detiene a un hombre como presunto autor de tres robos con violencia en las cercanías de la calle Manacor de Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Grupo de Investigación de la Comisaria Centro de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen senegalés, como presunto autor de tres robos con violencia en las cercanías de la calle Manacor de Palma.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, a mediados del mes de agosto, una mujer denunció haber sido victima de un robo con violencia e intimidación, manifestando que, cuando se encontraba en la calle Manacor, fue abordada por la espalda por dos individuos, que la golpearon y tiraron al suelo con gran violencia. Los presuntos autores aprovecharon que la victima se encontraba en el suelo, y sorprendida por lo sucedido, para sustraerle su cartera con tarjetas bancarias y efectos personales y 150 euros en efectivo.

La victima aportó en su testimonio características físicas de los presuntos autores, añadiendo que a uno de estos le conocía y que trabajaba en varios locales de la zona.

Los agentes del Grupo de Investigación, cuyo cometido entre otros es el de investigar las denuncias por robo con violencia interpuestas en la zona centro de esta ciudad, observaron como en los meses de julio y agosto habían sido denunciados otros dos robos con violencia en la misma zona.

'MODUS OPERANDI'

Tras las pesquisa pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, los agentes pudieron confirmar que en los tres robos con violencia investigados habría participado al menos la misma persona, siendo un varón joven, corpulento y de origen senegalés.

El presunto autor aprovechaba su corpulencia para abalanzarse sobre las victimas y, sirviéndose de su superioridad física, les golpeaba e intimidaba sustrayéndoles todo tipo de efectos personales, dinero en efectivo y teléfonos móviles.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Siguiendo con las labores de investigación, los agentes de la Policía Nacional observaron que los robos denunciados se habrían cometido en unos puntos geográficos cercanos entre sí. Más tarde, consiguieron situar en el lugar al presunto autor de los robos con violencia cuando se cometieron los mismos.

Finalmente, obtenida la plena identificación del agresor, y una vez localizado, los agentes del grupo de Investigación Centro practicaron la formal detención del mismo por ser el presunto autor de tres delitos de robo con violencia.

Por otra parte, continúan las gestiones de identificación y localización del segundo de los presuntos autores.