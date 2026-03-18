Detenido un hombre por robar tres golosinas de una tienda del centro de Palma y pegar a la dependienta

Tubo metálico intervenido al detenido por robar y agredir a una dependienta de una tienda de dulces del centro de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un hombre de 30 años por, presuntamente, llevarse tres dulces de una tienda del centro de Palma y agredir a la dependienta del establecimiento cuando trataba de impedírselo.

Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas en la calle de la Cadena, cuando una mujer que trabajaba en un establecimiento de la zona, observó que un hombre cogía tres golosinas de un mostrador e intentaba huir sin abonarlas.

En un comunicado, el cuerpo policial ha explicado que, al intentar retenerlo, el individuo se revolvió y le propinó un fuerte puñetazo en la boca, lo que le causó una herida sangrante y le dejó aturdida.

Seguidamente, el agresor huyó por la calle Colón con un tubo metálico de gran longitud en la mano, mientras varios ciudadanos alertaron a los agentes que se encuentraban en el edificio del Ayuntamiento de Palma.

De este modo, los policías iniciaron una persecución a pie y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros del lugar. Tras solicitarle que soltara el vara metálica, procedieron a su identificación y detención, por los posibles delitos de robo con violencia y otro de lesiones leves.

La víctima fue informada de la conveniencia de recibir asistencia médica y presentó la denuncia correspondiente en las dependencias policiales. La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales y el detenido fue traspasado a la Policía Nacional.