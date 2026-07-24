Detenido un hombre por robar en varios establecimientos de Ciutadella objetos valorados en 5.000 euros

Detención en Ciutadella - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ciutadella ha detenido a un hombre por robar en varios establecimientos de Ciutadella, a quien también se le atribuye un delito de resistencia y desobediencia.

Según ha informado en un comunicado, este jueves dos patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional de Ciutadella fueron alertadas de una presunta pelea en unos apartamentos. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con una mujer que aseguró que un amigo suyo se puso agresivo y golpeó ventanas y muebles, aunque especificó que en ningún momento la había agredido.

Los policías nacionales reconocieron al hombre como el presunto autor de varias sustracciones producidas el día anterior en el centro de Ciutadella. Él negó los hechos, pero los agentes averiguaron que guardaba los objetos robados en el maletero de un coche que había alquilado.

En el vehículo se encontraron paquetes de jamón, perfumes (varios ellos valorados en cerca de 100 euros), botellas de alcohol de marcas prestigiosas, más de una decena de cartones de tabaco y prácticamente otra decena de productos textiles de marca. Todo ello, a precio de venta público, estaría valorado en cerca de 5.000 euros.

Asimismo, el hombre opuso resistencia activa en el momento de su detención, manteniendo una actitud hostil y llegó a enfrentarse a los agentes.

El Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional de Ciutadella asumió la investigación, comprobando cómo se habían efectuado varios hurtos en diferentes establecimientos de la ciudad.

Los investigadores han conseguido devolver algunos de los productos y están haciendo gestiones para hacer entrega del resto de los objetos recuperados.