Detenido un hombre que tenía retenida a su madre octogenaria en una habitación en Menorca

Detenido en Menorca - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha informado este martes de la detención de un hombre que tenía a su madre de más de 80 años retenida en una habitación de su vivienda, a pesar de tener una orden de alejamiento sobre ella.

En concreto, los servicios sociales dieron aviso el pasado día 18 de diciembre a la comisaría de Maó que desde hacía unos días una octogenaria que estaba siendo seguida por ellos, no contestaba a las llamadas.

Los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) se desplazaron hasta el domicilio de la mujer, y vieron que en la puerta estaba sin recoger la comida que le llevaban diariamente.

A pesar de intentar contactar con la mujer mediante llamadas telefónicas y llamadas al timbre del domicilio, no se obtuvo respuesta. Además, los vecinos dijeron que no veían a la mujer desde hacía varios días.

Los agentes continuaron intentando el 19 localizar a la mujer o al hijo, que tenía una orden de alejamiento sobre su madre y, al resultar estas gestiones infructuosas, los agentes, al existir indicios suficientes de que la anciana pudiera encontrarse en una situación de peligro, se solicitó la presencia de los bomberos para poder acceder al interior de la vivienda.

Al entrar en la casa vieron a un hombre en el salón que era el hijo de la mujer, a la que encontraron en el interior de un dormitorio, en la cama sin poder levantarse.

Los servicios sanitarios hicieron una primera valoración del estado de la anciana, y le vieron hematomas en región del cuello y la cara, así como una herida sangrante en la ceja izquierda de varios días.

Por otro lado, la vivienda se encontraba llena de enseres acumulados por el suelo y encima de los muebles se observó comida de varios días sin recoger, ropa tirada, basura.

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, malos tratos habituales y quebrantamiento de condena. El arrestado pasó a disposición judicial y se decretó prisión provisional contra él.