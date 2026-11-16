Detenido por homicidio imprudente un hombre relacionado con el accidente de moto de Eivissa

Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas.
Archivo - Imagen de recurso de un agente de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo
Europa Press Baleares
Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 14:16
Seguir en

EIVISSA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha confirmado este lunes de la detención de un hombre por homicidio imprudente tras el accidente de moto registrado en Eivissa este domingo de madrugada en el que falleció una persona.

El siniestro tuvo lugar este domingo, cuando el fallecido circulaba con su motocicleta, sin casco, por la EI-20, a la altura de la rotonda d'en Mateu.

Los hechos se produjeron alrededor de las 01.45 horas. A la llegada de los servicios sanitarios, éstos sólo pudieron certificar la muerte del motorista, puesto que el hombre presentaba lesiones incompatibles con la vida.

Contador

Artículos Relacionados

Fallece un motorista sin casco en un accidente de tráfico en Eivissa

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado