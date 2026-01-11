Un detenido por intentar robar productos de una tienda en Palma y amenazar al personal con una navaja

Un agente de la Policía Nacional de espaldas. Recurso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, de origen argelino, como presunto autor de un delito de robo con violencia, por intentar robar media docena de paquetes de jamón serrano de una tienda en Palma y amenazar al personal con una navaja.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha informado que, durante el mediodía del pasado sábado, el 091 recibió una llamada en la que se alertaba de que un hombre acababa de sustraer objetos de un establecimiento comercial, amenazando al personal del mismo con un arma blanca. Al llegar al lugar una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional, el presunto autor ya había huido.

No obstante, al conocer las características físicas del asaltante gracias a testigos, los agentes iniciaron batidas por la zona. Instantes más tarde, localizaron a un varón que encajaba plenamente con el presunto autor, cerca de la prisión vieja de Palma, y que portaba una navaja en la mano. La patrulla finalmente retuvo al hombre y le quitó el arma.

Paralelamente, una patrulla de paisano se dirigió a la tienda para entrevistarse con una responsable de la misma, quien explicó a los agentes que el presunto autor de los hechos se marchaba sin pagar media docena de paquetes de jamón serrano, y ella se lo recriminó, pudiendo recuperar los productos pero siendo amenazada por el asaltante con una navaja. En ese momento, continuó exponiendo la trabajadora, ella interpuso un carro de la compra entre ambos para evitar ser cortada, lo que el varón aprovechó para huir.

Por todo ello, el hombre fue finalmente detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con violencia.