Detenido un joven que circulaba en patinete por Nuredduna por llevar cocaína, éxtasis, una báscula y dinero

Sustancias y la báscula intervenidas al joven que circulaba en patinete por Nuredduna. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 20 años que circulaba en patinete por la calle Nuredduna de Palma por, presuntamente, llevar diversas cantidades de drogas y unos 120 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.30 horas del pasado martes, cuando una patrulla se encontraba en la confluencia de esta calle con la plaza Francesc Garcia i Orell.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que los agentes observaron a dos hombres circulando a bordo de un vehículo de movilidad personal (VMP) por una zona exclusiva para peatones, motivo por el que les dieron el alto de forma inmediata.

Al detener el patinete, los policías informaron al conductor y al pasajero de que serían propuestos para sanción administrativa por circular por una zona peatonal e ir dos personas sobre un mismo VMP. Mientras uno de los agentes tramitaba las denuncias, otro policía se percató de que el conductor mostraba una actitud muy "esquiva" e intentaba esconder, de manera disimulada, un pequeño bolso tipo bandolera.

Ante este comportamiento, el agente solicitó al joven que le entregara el bolso para inspeccionarlo. En el interior de la bandolera y dentro de una funda de gafas de sol, los efectivos policiales hallaron multitud de bolsitas con sustancias pulverulentas blancas y rosas, así como pastillas con diferentes formas.

En el mismo bolso localizaron una báscula de precisión y, tras registrar la cartera del joven, encontraron 120 euros en billetes fraccionados.

Interrogado sobre la naturaleza de los indicios, el investigado admitió de forma espontánea que la droga era de su propiedad e identificó algunas de las sustancias como ketamina y tusi (cocaína rosa).

Tras un análisis más detallado, los policías confirmaron la incautación de casi 60,6 gramos de ketamina, 17,5 gramos de tusi, 5,6 gramos de cristal, 4,5 gramos de cocaína, 13,9 gramos de éxtasis --en 31 pastillas-- y más de cinco gramos de una sustancia utilizada probablemente para cortar la droga. Al acompañante no se le encontró ninguna sustancia durante el registro.

La variedad y cantidad de las drogas, junto con la báscula y el dinero, señalaban claramente la venta de las mismas por lo que procedieron a su detención por los posibles delitos contra la salud pública. La Sala de Atestados instruyó las diligencias judiciales pertinentes y el arrestado fue traspasado a la Policía Nacional.