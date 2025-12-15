Detenido un joven en Palma con diversas cantidades de ketamina, tusi, MDMA, cristal y marihuana

Sustancias intervenidas al detenido en la plaza Raimundo Clar de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha arrestado a un joven de 22 años y origen español por, presuntamente, llevar consigo diversas cantidades de ketamina, tusi, MDMA, cristal y marihuana.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de diciembre, sobre las 20.30 horas, en la plaza Raimundo Clar cuando una patrulla observó a un joven que, al percatarse de la presencia policial, ocultó rápidamente un objeto en un bolsillo, según ha explicado la Policía Local en un comunicado.

Al ser requerido, el hombre mostró un 'grinder' y un cigarrillo de marihuana, aunque su "nerviosismo" levantó las sospechas de los agentes, que localizaron bajo su muslo una caja de medicamentos.

En su interior había numerosas bolsitas con 15,5 gramos de ketamina, 8,15 gramos de tusi, 1,34 gramos de cristal y tres pastillas de MDMA, todo ello fue pesado en una farmacia cercana por otra patrulla.

El hombre alegó que todas las sustancias eran para consumo propio pero por la "gran cantidad" de ketamina --superaba ampliamente la dosis considerada para autoconsumo-- los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y, una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados, fue puesto a disposición de la Policía Nacional.