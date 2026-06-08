Detenido en Mallorca un fugitivo que estaba siendo buscado por autoridades eslovacas

Detenido en el Raiguer - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Palma por una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) de tres causas distintas, que había sido solicitada por parte de las autoridades eslovacas por presuntamente traficar con sustancias estupefacientes, fabricar armas y conducir sin carné.

Según ha informado la Policía este lunes, las autoridades eslovacas llevaron a cabo una investigación relacionada con un hombre que, presuntamente, distribuía sustancias estupefacientes.

En total, el varón llegó a llevar, como mínimo, alrededor de 30 dosis de marihuana o hachís. Además, una vez iniciada la investigación, se conoció que también se había fabricado dos rifles y dos silenciadores y que había modificado dos cargadores y tenía varios cartuchos. Todo ello se descubrió en 2018, cuando se realizó un registro en su casa y, adicionalmente, en 2022, las autoridades del país centroeuropeo descubrieron que el hombre habría conducido vehículos sin tener el correspondiente carné.

Tras reclamarle las autoridades de su país de origen, el presunto autor ya no se encontraba en el territorio, por lo que se establecieron tres órdenes de detención sobre él y, a partir de ese momento, al conocer que podría estar el hombre en Mallorca, agentes del Grupo de Fugitivos de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional se desplazaron a la isla y junto con agentes del Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares iniciaron las pesquisas y averiguaron que se encontraba en un municipio de la comarca del Raiguer.

Los agentes, al tener conocimiento de los hechos, localizaron y detuvieron al presunto autor el pasado miércoles por la tarde por las respectivas Órdenes Europeas de Detención y Entrega que le constaban, pasando a disposición de la Audiencia Nacional el pasado jueves.