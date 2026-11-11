Detenido por masturbarse frente a una quincena de menores en la Vileta - POLICÍA NACIONAL
PALMA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido a un hombre por presuntamente exhibir sus partes íntimas y tocarse sus genitales ante la presencia de una quincena de menores en Palma.
Los hechos ocurrieron la tarde del pasado martes cuando el 091 recibió una llamada alertando de que había un hombre supuestamente masturbándose frente a varios menores en La Vileta.
Según ha informado la Policía Nacional en una nota de prensa, a su llegada, los agentes vieron que varios ciudadanos tenían retenido al presunto autor.
Uno de los padres explicó a la patrulla que el hombre, frente a unos 15 menores, se había bajado los pantalones y había empezado a masturbarse. Otros testigos señalaron que estaban cansados del presunto autor porque no era la primera vez hacía hechos de este tipo.
Uno de los menores manifestó a un policía que había escuchado que el hombre, presuntamente, mientras se masturbaba había dicho a varios menores "ven aquí, que te voy a dar unos garbanzos" o "vente aquí, guapa, vente conmigo".
Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de exhibicionismo y lo trasladaron hasta dependencias policiales.