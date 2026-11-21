1136075.1.260.149.20261121121011 Agente de las Policía Nacional acceden a la vivienda del detenido. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Mallorca a un hombre al que supuestamente se le ha intervenido más de medio kilo de marihuana almacenada en tarros de cristal, 19.000 euros en efectivo escondidos bajo un sofá y 43 cartuchos de escopeta.

La investigación, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se iniciaron a raíz de una denuncia que señalaba que una persona estaba cultivando marihuana en un domicilio de un pueblo de la comarca mallorquina del Raiguer.

Los agentes comprobaron que el sospechoso contaba con un elevado número de compresores de aire acondicionado instalados en su vivienda. Con ellos, de acuerdo con los cálculos de la empresa energética, podría dar servicio a un edificio de cinco plantas.

Además, descubrieron que el hombre mantenía un elevado ritmo de vida pese a que desde hacía más de dos años no disponía de medios de vida regularizados.

No fue hasta la mañana de este viernes cuando los investigadores del Grupo de Estupefacientes entraron en el inmueble, donde encontraron más de medio kilo de marihuana. Los cogollos estaban divididos en diferentes tarros de cristal perfectamente cerrados y sellados para evitar olores.

Además, los recipientes se hallaba estratégicamente esparcido tanto por la vivienda principal como en una construcción anexa y escondidos en armarios, cajas de zapatos y debajo del canapé de una cama.

Del mismo modo, localizaron e intervinieron unos 19.000 euros en billetes fraccionados que estaban escondidos debajo del sofá de la vivienda anexa. También se intervinieron 43 cartuchos de escopeta y útiles para el cultivo, venta y distribución de la marihuana, como ventiladores, cientos de maceteros y acumuladores de agua.

En un sótano interior, al cual se accedía por un agujero de la cocina tapado por un gran refrigerador, los policías encontraron varios depósitos de agua, aparatos de aire acondicionado y signos evidentes de una posterior instalación eléctrica.

Por todo ello, el hombre, de nacionalidad española, fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.