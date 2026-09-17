Detenido un menor de edad por amenazar con un palo a peatones en Playa de Palma

Coche con cristal fracturado - POLICÍA NACIONAL

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Playa de Palma a varón menor de edad por esgrimir un palo amenazando a peatones y por provocar con él daños en un vehículo, además de resistirse y desobedecer a los agentes.

Según han informado en un comunicado, el pasado domingo sobre las 02.15 horas varios ciudadanos alertaron a una patrulla policial de que un varón armado con un palo estaba amenazando a la gente y golpeando vehículos. Los agentes efectuaron batidas hasta localizar al varón.

El joven estaba siendo perseguido por varios ciudadanos, y los agentes iniciaron su persecución hasta que la alcanzaron en la arena de la playa. El varón se resistió, ofreciendo fuerza activa a los policías, a quienes empujaba con la intención de escapar, hasta que fue reducido.

Los policías se entrevistaron con trabajadores de locales de la zona y testigos, quienes informaron que le habían visto amenazando a los viandantes con un palo, profiriéndoles amenazas e insultos como "os voy a matar". Además, indicaron que parecía estar bajo los efectos del alcohol o de sustancias.

Los trabajadores y testigos señalaron que habían visto al joven golpear un vehículo fracturándole el cristal. Los agentes se dirigieron al lugar y localizaron el palo y, además, apareció el propietario del vehículo dañado que quiso denunciar los daños.

Por todo ello, se identificó al varón, que resultó ser menor de edad, y fue detenido como presunto autor de un delito de daños y otro de resistencia y desobediencia.