Detenido en Menorca un agente de seguros por apropiarse de primas de clientes durante años

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MENORCA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Maó ha detenido a un agente de seguros que se apropiaba indebidamente de las cantidades económicas entregadas por sus clientes para el pago de las primas.

La investigación policial se inició tras la recepción de varias denuncias en la Comisaría de Maó. El presunto autor mantuvo durante más de 10 años una relación laboral como agente exclusivo de una compañía aseguradora de Menorca, ejerciendo como mediador para la contratación de pólizas, seguros de vida y planes de inversión.

Al no ingresar este dinero en la cuenta de la entidad aseguradora, muchas pólizas resultaban canceladas por impago o, en ocasiones, llegaban a ser cobradas por duplicado tanto por el agente como por la compañía. Además, se constató que el agente suscribía pólizas de seguro a nombre de personas sin su conocimiento ni consentimiento.

Respecto a los productos de vida e inversión, el detenido realizó disposiciones e indebidas retiradas de dinero de las cuentas de sus clientes sin autorización, superando los 100.000 euros.

La cancelación no detectada de estas pólizas provocó graves perjuicios a los afectados, como sanciones de tráfico por circular sin el seguro obligatorio en vigor, comisiones de demora, ausencia total de cobertura ante siniestros o costes derivados de accidentes.

Hasta el momento, la aseguradora ha tenido que hacerse cargo de más de 7.000 euros derivados de las estafas notificadas por varios clientes, si bien la cifra total defraudada es sensiblemente mayor y existen otras estafas pendientes de reclamación formal.

La Policía Nacional ha hecho un llamamiento a todos los clientes que hayan contratado seguros o productos financieros a través de este agente para que comprueben que están en vigor y, en caso de detectar cualquier irregularidad o indicio de estafa, acudan a interponer la correspondiente denuncia en las dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional de Maó.