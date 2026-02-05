Detenido por no devolver más de una decena de coches alquilados en Palma y dejar a deber 67.000 euros

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente alquilar más de una decena de coches y, además de no pagarlos, adeudando alrededor de 67.000 euros, quedarse con la mayoría de ellos durante varios días.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos abrieron una investigación a raíz de la denuncia interpuesta por uno de los perjudicados, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

La víctima, responsable de una empresa de alquiler de vehículos, explicó que el denunciado, que era administrador de una corporación, no le estaba pagando los alquileres de 13 coches y le estaba poniendo excusas para no devolvérselos, llegando a enviarle justificantes de pago falsificados.

Días más tarde, el perjudicado informó a los investigadores que le había devuelto algunos vehículos, si bien seguía teniendo en su poder cinco de ellos. Pasadas una semanas retornó cuatro más, pero seguía sin haber pagado nada por ninguno de ellos. Según calcularon los agentes, el perjuicio económico sufrido por el denunciante asciende a más de 67.000 euros.

El sospechoso fue arrestado como supuesto autor de un delito de estafa y otro de apropiación indebida. Los mismos delitos se le imputan a su mujer, quien figuraba como administradora de la empresa con la que se cometieron los ilícitos.