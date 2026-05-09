Detenido por ocasionar daños en varios vehículos y robar en su interior en Maó. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Maó a un hombre por su posible implicación en seis robos con fuerza en interior de vehículos.

En total, según ha informado el cuerpo en nota de prensa, además habría intentado un séptimo robo y ocasionado daños en un octavo vehículo.

También se le acusa de una estafa ya que supuestamente utilizó una tarjeta bancaria que se encontraba en el interior de uno de los vehículos para efectuar compras.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando agentes de Policía Científica se disponían a inspeccionar un vehículo en la zona, momento en que observaron como del interior de un vehículo cercano salía una persona.

Este individuo fue rápidamente identificado como otro al que estaban buscando y que, al observar la presencia de los agentes, huyó.

Estos hechos fueron comunicados por los agentes de Policía Científica al resto de dotaciones policiales que estaban por la zona. El hombre fue enseguida interceptado.

Los agentes comprobaron a posteriori que en el interior del vehículo del que había salido y que estaba a nombre de una empresa, había varios objetos personales y de trabajo que figuraban como denunciados y que anteriormente se encontraban en el interior de varios vehículos en los cuales se habían cometido varios robos con fuerza.

Con estos datos se detuvo al varón como presunto responsable de seis delitos de robo con fuerza y daños en vehículos, así como una tentativa de robo con fuerza y daños en otro vehículo, así como de daños en otro.

A esto hay que sumarle también una estafa ya que utilizó una tarjeta bancaria sustraída del interior de uno de los vehículos para operar con ella en establecimientos de la zona.