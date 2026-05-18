Detenido en Palma por abusos sexuales a su hija menor de edad durante dos años

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PALMA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años, por someter a tocamientos y prácticas sexuales a su hija, quien denunció que los hechos se sucedieron durante dos años.

La Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional inició una investigación a consecuencia de una denuncia interpuesta el pasado mes de abril por una menor, que informó de que su padre la había sometido a tocamientos y a otras prácticas sexuales.

En su denuncia, señaló que desde hacía años, su padre comenzó a agredirla, aprovechando los momentos en los que se quedaban solos en casa para someterla a prácticas sexuales. Llegó a manifestar que la obligaba a ver películas de contenido erótico junto a él, con la excusa de que aprendiera.

Según las declaraciones de la menor, los hechos se dilataron durante más de dos años, y sufrió estas agresiones a diario. Las agresiones cesaron cuando el progenitor abandonó el domicilio familiar por problemas con su madre.

Conocidos y confirmados los hechos, los agentes localizaron al varón y el pasado miércoles se procedió a su detención como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.