Un detenido en Palma por amenazas contra un grupo de chicas menores de edad a través de una famosa red social - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre, en Palma, como presunto autor de un delito de amenazas contra un grupo de chicas menores de edad a través de una famosa red social.

En nota de prensa, la Policía ha informado que agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos y Delincuencia Económica (Ciberdelincuencia) en Palma iniciaron una investigación con motivo de una denuncia interpuesta por unas amenazas a través de una famosa red social.

Los hechos se remontan a la segunda quincena de octubre, cuando un usuario de la red social se hizo eco de una noticia que protagonizaron tres chicas menores en la Península por unos supuestos actos de acoso escolar a otra menor que desembocaron en su fallecimiento.

El usuario, aprovechando el anonimato y altavoz que supone una red social, realizó un comentario deleznable mediante el cual dejaba de manifiesto un plan para acabar con la vida de las menores.

La red social, tan pronto como detectó este contenido delictivo, procedió a denunciarlo a las autoridades, bloquear la cuenta de ese usuario y borrar el comentario realizado.

Una vez recogidas las actuaciones por el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, se analizó el reporte completo así como la trascendencia de sus comentarios. El usuario utilizaba un perfil anónimo y llevó a cabo su mensaje en el hilo de comentarios que figuraba en la propia noticia en la que se constataban unas dos millones de visualizaciones.

El comentario vertido por el usuario denunciado fue realizado entre más de 600 mensajes de otros tantos perfiles que interaccionaron con la noticia, lo que lo convertía en un acto ciertamente peligroso, según la Policía Nacional, de lograr adeptos que escribiesen en los mismos términos o tratasen de llevar a cabo esas acciones.

Una vez realizadas estas gestiones por parte de los agentes, se identificó plenamente a ese usuario, quien con sus actos habría cometido un delito de amenazas utilizando un medio de comunicación.

Este pasado miércoles, día 5 de noviembre, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre como presunto autor de los hechos investigados, dando cuenta a la autoridad judicial.