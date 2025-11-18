Detenido en Palma por arrojar ladrillos y platos desde una azotea y amenazar a los vecinos. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre español por presuntamente arrojar ladrillos y platos desde la azotea a la calle y amenazar a los vecinos.

Los hechos ocurrieron, según ha informado la Jefatura en un comunicado, el pasado viernes por la mañana, en la barriada de Son Xigala, momento en el que entró una llamada en el 091 comunicando que había un varón en la azotea de una finca lanzando platos y ladrillos a la vía pública con el peligro que esto implicaba para viandantes y vehículos.

Una vez en el lugar, los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron requeridos por varios vecinos que informaron que en la azotea del edificio se había instalado un joven con un perro que se trataba de una persona conflictiva con el resto de vecinos.

El presunto autor, al parecer sin motivo aparente, había comenzado a lanzar todo tipo de objetos y ladrillos desde la azotea de la finca a la vía pública provocando daños a dos vehículos aparcados en la calle.

Los agentes comprobaron los daños y uno de los vehículos presentaba un agujero en la carrocería por el impacto de un ladrillo. Posteriormente subieron a la azotea pero el hombre no se encontraba allí e informaron a los perjudicados de que podían interponer una denuncia.

Transcurrido un tiempo, el hombre regresó al lugar y los agentes intentaron dialogar con él, pero este mantenía una actitud violenta y profirió amenazas contra los agentes y dijo que iba a "quemar el edificio".

Finalmente los agentes consiguieron que se tranquilizara con la intervención de los servicios del personal de una ambulancia que suministraron medicación. Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y daños. El perro del arrestado quedó a cargo de un vecino.