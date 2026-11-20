Detenido en Palma por presentarse en un local con un cuchillo de grandes dimensiones. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que se presentó en un local con un cuchillo de grandes dimensiones y a otro por agredir e insultar a agentes.

Según ha informado la Jefatura en una nota de prensa, durante la madrugada del martes, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano acudió a un establecimiento de ocio en Son Gotleu para apoyar a otros agentes que estaban haciendo un control.

Al haber cierto clima de tensión en el exterior, los agentes accedieron al local para comprobar qué estaba ocurriendo.

Durante la identificación de algunos clientes, los policías nacionales observaron a un varón que intentaba ocultar algo y eludir la presencia policial.

Al realizarle un cacheo superficial, se le intervino un cuchillo de grandes dimensiones, de más de 30 centímetros de hoja, que llevaba escondido en un lateral, entre la cintura y el muslo derecho. El individuo justificó que portaba el arma para su defensa ante posibles agresiones, ya que había tenido problemas con residentes de Son Banya.

Al portar un cuchillo de tales dimensiones, el hombre, de origen español, fue detenido como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas.

ACTUACIÓN PARALELA EN EL EXTERIOR

De forma simultánea, otra patrulla había observado a varios varones intentando acceder por la fuerza al establecimiento, tras discutir con una de las camareras.

Al identificar a uno de ellos, este adoptó una actitud muy agresiva y hostil, ofreciendo resistencia activa y llegando a escupir en la oreja a uno de los agentes.

Además causó lesiones de carácter leve a un policía, al caer ambos al suelo durante la reducción. Por eso, el varón, de origen saharaui, fue detenido por ser el presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad.

Durante su traslado al centro médico, en el vehículo policial, el detenido pateó el vehículo e insultó a los agentes. De la misma manera, mantuvo una actitud hostil hacia el personal sanitario, lo que imposibilitó su reconocimiento médico.