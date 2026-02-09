Detenido en Palma por romper las ventanillas de varios coches para robar. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre por, supuestamente, romper las ventanillas de varios vehículos para robar en su interior.

Según ha indicado el cuerpo en un comunicado, el arresto del individuo de unos 25 años y origen español, se produjo gracias al aviso de un ciudadano que presenció los hechos.

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 5 de febrero en la barriada de Pere Garau, momento en que un vecino alertó a la Base del 092 tras escuchar un ruido de cristales rotos.

Al asomarse al balcón, observó a un individuo merodeando alrededor una furgoneta que presentaba la luna trasera fracturada. Con la descripción facilitada, varias unidades de la Unidad Nocturna (UNOC) iniciaron una batida por la zona y dieron con un segundo vehículo violentado en la calle Reyes Católicos.

Poco después, una de las patrullas interceptó al sospechoso en la plaza Miquel Dolç. En el cacheo, se le halló un guante de goma y una broca de metal con residuos de vidrio.

El varón fue detenido y trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias, fue traspasado a la Policía Nacional.