Un detenido en Palma por tenencia y distribución de material audiovisual con contenido de pornografía infantil

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a un hombre, de origen español, como presunto autor de un delito de corrupción de menores, por la tenencia y distribución de material audiovisual, fotos y vídeos sobre pornografía infantil.
En una nota de prensa, la Policía ha informado que la investigación tiene su origen en la solicitud de colaboración policial requerida al Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional en Palma, por parte de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, Grupo II de Protección al Menor de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, como consecuencia de la investigación que se viene realizando por ese grupo contra la tenencia y distribución de material de explotación sexual infantil a través de Internet.
Por medio del ciberpatrullaje a través de las redes, los agentes conocieron la infracción penal. En concreto, se descubrió que se estaba cometiendo en las redes de intercambio de archivos 'Peer to Peer'. Estas permiten poner en contacto a usuarios en cualquier parte del mundo y compartir entre ellos prácticamente cualquier tipo de archivo, incluyendo vídeos, imágenes, música, programas o documentos.
Tras analizar toda la información, la Policía Nacional constató la presunta autoría del detenido, habiendo realizado la subida de los archivos pedófilos. No obstante, también se ha constatado que había realizado numerosas descargas a lo largo de varios meses. La investigación expuso que estaba conectado, aproximadamente, a más de 31.000 archivos de vídeo y, o bien, foto.
Por medio de autorización judicial del Juzgado correspondiente, tras solicitar la entrada y registro el pasado martes, los agentes de la Policía Nacional consiguieron detener al presunto autor por un delito de corrupción de menores.
Tras incautar dispositivos electrónicos, los agentes observaron que había diferentes carpetas de material ilícito. En total, 675.