Detenido en Palma por vender sustancias estupefacientes en un festival de música

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a un hombre, de origen boliviano, por ser el presunto autor de un delito de tráfico de drogas al vender sustancias estupefacientes en un festival de música que se celebraba en la ciudad.

Según han informado en un comunicado, el Grupo de Investigación Oeste estableció un dispositivo para combatir la venta de sustancias estupefacientes en el interior del recinto en el que se celebraba el festival y diversos agentes estuvieron durante horas de paisano.

En éste, los agentes vieron como el presunto autor de los hechos mantenía conversaciones cortas con numerosas personas, que acudían al varón y seguidamente se producía un intercambio de pequeñas bolsas con, presuntamente, sustancias estupefacientes y dinero.

Gracias a la colaboración con los vigilantes de seguridad, los policías interceptaron al hombre, lo apartaron del público y le realizaron un cacheo superficial. En éste, le encontraron varias bolsas de plástico pequeñas, que dividían dosis diversas de sustancias estupefacientes, entre ellas cristal, cocaína, tusi y pastillas. Además, portaba 198 euros fraccionados en billetes pequeños y monedas.

Por ello, los policías del Distrito Oeste detuvieron al presunto autor de un delito de tráfico de drogas.