Detenido por perseguir varios días a dos niños y tratar de agredirlos sexualmente en Palma

Agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

PALMA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente perseguir varios días a dos niños menores de edad y tratar de agredirlos sexualmente en Palma.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en una nota de prensa, la madre de los menores interpuso una denuncia explicando que un hombre había perseguido a sus hijos para presuntamente llevarse a su hija.

La madre expuso que el presunto autor, al ver frustrado su intento, empezó a reírse y a tocarse sus partes íntimas mirando a la niña.

Además, pasados unos días, cuando la familia salía de un supermercado vio al mismo hombre acechándoles desde fuera y mirando a los niños.

También, más tarde, un sábado que fueron los niños a una actividad extraescolar, vieron al presunto autor observándoles y siguiéndoles en la distancia. Al ver que la madre estaba pendiente de sus hijos, se fue.

El supuesto autor volvió a seguir a los menores en otra ocasión, en un parque. Igualmente, el pasado miércoles vio a los niños en la calle, cuando estos volvían a casa, y empezó a seguirles.

Según ha informado la Policía, los niños corrieron, pero el hombre acortó por unas calles y los interceptó. Al verlos, el presunto agresor empezó a tocarse sus partes íntimas y a reírse. Finalmente, los niños pudieron escapar y refugiarse en un comercio cercano hasta que llegó su madre y llamó al 091.

Agentes de Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron rápidamente hasta la zona de Son Canals, donde la mujer tenía localizado al supuesto autor.

Al recabar información para comprobar la veracidad de los hechos, los policías nacionales le detuvieron como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de 16 años en grado de tentativa.