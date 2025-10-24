Un detenido por propinar una paliza a una persona y a un vigilante que acudió en auxilio de ésta en Magaluf

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven, de origen latinoamericano y 18 años de edad, como presunto autor de dos supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa, por propinar una paliza a una persona y a un vigilante de seguridad que acudió en auxilio de ésta en la localidad de Magaluf, en Calvià (Mallorca).

En una nota de prensa, la Guardia Civil ha informado que agentes del Puesto Principal de Calvià han detenido a un joven, de origen latinoamericano y 18 años de edad, por dos supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa en la localidad de Magaluf.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado domingo día 24 de agosto, cuando dos personas propinaron una brutal paliza a otra que caminaban por la vía pública y a una segunda, un vigilante de seguridad que observó los hechos y acudió en auxilio de la persona que estaba siendo agredida.

Las víctimas fueron atendidas por los servicios sanitarios y trasladados al hospital donde una de las víctimas permaneció en la UCI durante seis días.

Ante estos hechos y cuando se tuvo conocimiento de los mismos por parte de los agentes de la Guardia Civil de Calvià, se inició una investigación para la localización de los autores, que ha dado como resultado la identificación de ambos y la detención de uno de ellos.

Este pasado miércoles, día 22 de octubre, se procedió a la detención de uno de los presuntos autores, quien ha sido puesto a disposición judicial en la mañana de este viernes. La investigación sigue abierta puesto que el segundo autor de los hechos se encuentra plenamente identificado y está pendiente su localización y detención.