Detenido tras protagonizar un altercado en Alcúdia al intentar acceder a un hotel que no era el suyo

Archivo - Agente de la Guardia Civil en Magaluf, Mallorca - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo el pasado domingo a un hombre, de 22 años y de nacionalidad francesa, que protagonizó un altercado contra trabajadores y agentes al intentar acceder a un hotel que no era el suyo en la localidad de Alcúdia.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, el personal del establecimiento requirió la presencia de los agentes ya que había un varón "muy agresivo" que, pretendía acceder a una habitación pese a que no se encontraba en su hotel.

Los agentes observaron al joven increpando "de forma hostil" al personal que le impedía la entrada y, tras comprobar que el turista no se alojaba en ese establecimiento, la patrulla le indicó dónde se encontraba su hospedaje.

Sin embargo, sostiene la Guardia Civil, el hombre "rechazó" las indicaciones y mantuvo una actitud "crecientemente desafiante". Además, el detenido proliferó insultos, amenazas y "reiterados intentos" de agredir a los agentes.

Asimismo, durante el proceso de inmovilización, el detenido "opuso una fuerte resistencia física y mantuvo un comportamiento de extrema agresividad".

Está acusado de los delitos de atentado a agentes de la autoridad, desobediencia y resistencia grave y ha sido puesto ante la autoridad judicial competente.