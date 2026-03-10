Detenido por provocar daños valorados en 1.000 euros en un centro de salud por no darle una medicación

El detenido, en dependencias policiales conducido por agentes. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por, supuestamente, provocar daños valorados en 1.000 euros en un centro de salud después de que no le dieran la medicación que pedía.

Según han informado en un comunicado, el pasado jueves por la tarde una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano fue alertada por el 091 de que había un hombre, en estado agitado, en un centro de salud.

Al llegar los agentes, encontraron al vigilante de seguridad que retenía al presunto autor. Este, aún nervioso, espetó que o se le atendía o que iba a romper otro cristal como había hecho en otro centro sanitario durante la mañana.

Al salir a la calle el agresor, y hablar con los policías nacionales, reconoció que había roto un cristal en otras instalaciones, ya que no le facilitaron una medicación.

Ante esto, los agentes pidieron colaboración a otra patrulla para que se dirigiera al centro afectado y conocer la veracidad de los hechos.

Una vez en el lugar donde, presuntamente, se habían cometido los hechos, otro vigilante de seguridad explicó que, horas antes, un varón había solicitado una medicación.

Al no recetársela los sanitarios, este adoptó una actitud violenta y rompió de una patada un cristal de la puerta de acceso, además de inutilizar uno de los timbres.

Una responsable de las instalaciones valoró los daños en cerca de 1.000 euros. Por ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de daños.