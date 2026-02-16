Detenido por provocar varios incendios forestales en el parque natural de s'Albufera

Uno de los incendios forestales supuestamente provocados por el detenido en el parque natural de s'Albufera. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 72 años por supuestamente provocar múltiples incendios en el parque natural de s'Albufera, en Mallorca.

La operación, bautizada como 'Ruedas de fuego', se inició en 2024 a raíz de los diversos incendios forestales ocurridos en el parque natural, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los investigadores, debido a la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretada durante la semana pasada, decidieron acelerar la operación para evitar mayores riesgos.

El hombre, de 72 años, había sido sorprendido por varios testigos en dos de los focos en los que se iniciaron sendos incendios forestales que afectaron a unos 9.200 metros cuadrados de s'Albufera.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a cargo de las pesquisas localizaron a otro testigo que aseguró que, un día antes, había observado a un individuo prendiendo fuego al parque natural y que él mismo se encargó de sofocarlo.

Con todo ello, los investigadores consiguieron localizar y vigilar al sospechoso, quien circulaba en bicicleta por la localidad de Sa Pobla y por el interior de s'Albufera.

El supuesto pirómano regresó a la zona en la que provocó el último de los incendios, el pasado lunes, que afectó a un cañaveral de más de 170 metros cuadrados.

Para evitar que volviera a provocar un fuego, le interceptaron una vez se apeó de su bicicleta y le detuvieron como supuesto autor de un delito de incendio forestal.

Entre sus pertenencias llevaba tres mecheros y gran cantidad de papeles y, según la Guardia Civil, el momento, la franja horaria y el viento hubieran sido propicios para la propagación rápida del fuego.

La autoridad judicial le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de adentrarse en el parque natural de s'Albufera.