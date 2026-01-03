Un detenido por quebrantar orden de alejamiento del polígono de Son Oms, donde había cometido varios delitos - POLICÍA NACIONAL

PALMA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de una orden de alejamiento del polígono de Son Oms, colindante al aeropuerto de Palma, donde antes había cometido presuntamente varios delitos de sustracción de vehículos de alta gama, daños, contra la seguridad vial, hurto y atentado.

En nota de prensa, la Policía ha informado que la trazabilidad del presunto autor de los hechos comenzó el pasado noviembre, después de su salida de prisión, cuando reanudó su actividad delictiva cometiendo diversos ilícitos penales en los términos de Calvià, Palma y Llucmajor, protagonizando fugas espectaculares, llegando a poner en peligro la integridad física de los agentes policiales.

Finalmente, el pasado domingo, 28 de diciembre, fue detenido nuevamente por quebrantar la orden de alejamiento dictada del polígono colindante al aeropuerto de Palma, pasando a disposición judicial al día siguiente por la tarde, decretándose por el órgano judicial a instancias del Ministerio Fiscal su ingreso en prisión.

La Policía ha significado que desde su salida del Centro Penitenciario de Palma, el investigado llegó a sumar hasta 13 detenciones en un corto periodo de tiempo.

En las intervenciones participaron diferentes cuerpos policiales, como Policía Nacional, Guardia Civil, y Policía Local de los diferentes municipios indicados. En el marco de estas intervenciones, los agentes pudieron recuperar varios vehículos, y una importante cantidad de dinero en efectivo sustraída a un cliente de un hotel.