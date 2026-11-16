Detenido por quedarse con una maleta con 14.000 euros en joyas que su dueño olvidó en una calle de Alcúdia

Detenido por quedarse con una maleta con 14.000 euros en joyas que su dueño olvidó en la calle en Alcúdia - GUARDIA CIVIL

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente apropiarse de una maleta con joyas valoradas en 14.000 euros cuyo dueño olvidó en una calle de Alcúdia.

Los hechos sucedieron el pasado 5 de noviembre, cuando el perjudicado presentó una denuncia, ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil.

El hombre dijo que había dejado olvidada la maleta en el lugar donde había estacionado su vehículo y que, al volver a por ella, ya no estaba. En su interior, dijo, había joyas valoradas en 14.000 euros.

Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad de la zona y vieron a una persona que, al darse cuenta de la maleta olvidada, decidió comprobar su contenido y se la llevó.

El hombre fue detenido dos días después como supuesto autor de un delito de apropiación indebida. Entre sus pertenencias encontraron varias de las joyas sustraídas y tarjetas de crédito del denunciante.

El sospechoso reconoció los hechos y explicó que había escondido la maleta en una zona boscosa, donde posteriormente fue localizada con el resto de joyas en su interior.