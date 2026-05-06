Detenido por retener a su pareja en su casa de Palma

Archivo - Agentes de la Policía Local de Palma en moto. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre, de unos 67 años, por supuestamente tener retenida a su pareja en su casa y no dejarle salir.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes por la tarde, cuando los agentes fueron alertados por parte de los vecinos del inmueble, en la calle Cotlliure, de que una persona estaba lanzando objetos por la ventana de la vivienda, según ha publicado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

El hombre impidió en un primer momento la entrada de los agentes al domicilio, lo que obligó a la intervención de los bomberos. El individuo fue finalmente detenido acusado de coacciones en el ámbito familiar.