Detenido por robar en el bar y la lavandería de un hotel de Peguera

Archivo - Detenido por robar en un hotel de Peguera - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 48 por supuestamente robar en el bar y la lavandería de un hotel de Peguera (Calvià).

Los hechos tuvieron lugar la noche del pasado 8 de julio, cuando el sospechoso accedió al complejo hotelero forzando la puerta de acceso a la zona de la piscina.

Tras robar la caja registradora del bar, se dirigió a la zona de lavandería, donde violentó el cajetón del sistema de pago de las lavadoras, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Además, forzó y sustrajo la recaudación de un billar y varias máquinas expendedoras situadas en la terraza del establecimiento. Los agentes desconocen el importe total sustraído.

Los agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil de Calvià se trasladaron al lugar de los hechos y, tras realizar diversas gestiones, identificaron y detuvieron a un hombre como supuesto autor de robo con fuerza.