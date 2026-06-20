Detenido por robar en dos establecimientos de Ciutadella en una misma noche

Dos agentes de la Policía Nacional, en Ciutadella. - POLICÍA NACIONAL

MENORCA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar con fuerza en dos establecimientos de Ciutadella en una misma noche.

Fue el pasado 18 de marzo cuando los agentes tuvieron conocimiento de la comisión de robos en sendos establecimientos de la ciudad menorquina.

Las primeras hipótesis, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ya apuntaban a que el supuesto responsable de los dos delitos podía ser la misma persona.

En ello influyó no solo el 'modus operandi' de los robos, muy similar, sino también la temporalidad y la proximidad geográfica entre los dos establecimientos.

El primer robo tuvo lugar sobre las 01.00 horas en el local de una fundación. La empresa de seguridad avisó al 091 que había saltado la alarma y de que a través de las imágenes de las cámaras de seguridad habían observado a una persona merodeando en el interior.

Una vez en el lugar, los agentes comprobaron que la puerta había sido forzada. El propietario del local manifestó que echaba a faltar alrededor de 90 euros de uno de los despachos.

El segundo robo fue en un comercio próximo, cuyo dueño alertó a la Policía cuando se percató de que la puerta trasera había sido forzada y que le faltaban 600 euros y la caja registradora.

Una vez identificado el sospechoso, fue arrestado el pasado martes como supuesto autor de dos delitos de robo con fuerza.