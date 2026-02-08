Detenido por robar gasoil a un tráiler aparcado en Palma y amenazar al dueño en su huida

Patrulla motorizada de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, tratar de robar gasoil de un camión aparcado en un polígono industrial de Palma y amenazar de muerte al propietario cuando le perseguía.

Todo ocurrió la madrugada del jueves, cuando un hombre se dirigió a su tráiler para hacerle unas reparaciones y, al llegar al mismo, vio a un varón que estaba sustrayendo gasoil con una manguera, por lo que le recriminó su acción y le dijo que iba a llamar a la Policía Nacional.

En una nota de prensa, la Policía Nacional ha detallado que el supuesto autor, al ver al propietario, trató de escaparse con su coche y con la garrafa del carburante robado pero para que no escapara, el propietario del tráiler empezó a forcejear con él, aunque no pudo evitar que el varón se marchara.

En ese momento, la víctima cogió su coche, alertó al 091 y empezó una persecución. Poco después de iniciar la misma, el presunto autor lanzó la garrafa roja con el gasoil y, kilómetros más tarde, el agresor paró su coche y se dirigió hacia el dueño del tráiler que le seguía y le dijo que le iba "a cortar el cuello".

El individuo continuó la huida pero una patrulla de la Policía Nacional le interceptó y procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza.