Detenido por robar a un hombre en Palma al que dejaron inconsciente con un mataleón

Las diez trajetas prepago intervenidas al sospechoso. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un joven por supuestamente, junto a otras tres personas, robar un teléfono móvil y diez tarjetas prepago a un hombre al que dejaron inconsciente al realizarle un mataleón.

Los hechos han tenido lugar sobre las 01.30 horas de este viernes en una de las vías adyacentes a la calle Manacor de Palma, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Un grupo de agentes que se encontraban patrullando por la zona han observado a un hombre que, al percatarse de su presencia, ha comenzado a realizar movimientos erráticos con la intención de despistarles.

Los policías se han apeado de la patrulla y han interceptado al joven, quien ha mostrado en todo momento una actitud nerviosa y dubitativa al ser interrogado.

Al identificarle y cachearle, los agentes han localizado en diferentes partes de su ropa un teléfono móvil y diez tarjetas telefónicas de prepago --de diez y 15 euros-- perfectamente precintadas en su envoltorios originales.

Le han pedido que desbloqueara el móvil con la intención de comprobar si le pertenecía, algo que el sospechoso no ha sido capaz de hacer. Al preguntarle sobre el origen del mismo, así como de las tarjetas, no ha podido justificar su procedencia.

Mientras los policías realizaban todas estas gestiones, el teléfono móvil intervenido ha recibido una llamada de un hombre que se ha identificado como su propietario.

Este ha asegurado que horas antes había sufrido un robo con violencia a manos de cuatro jóvenes. Se encontraba en la calle cuando, ha relatado, los sospechosos le abordaron.

Uno de ellos le agarró por detrás y la practicó un mataleón, mientras otro le sustraía el teléfono. Debido a la falta de aire, ha afirmado, ha perdido el conocimiento y cuando recobró la consciencia los jóvenes ya habían abandonado el lugar.

A vista del relato de la víctima, los agentes detuvieron al joven, de nacionalidad marroquí, como supuesto autor de un delito de robo con violencia.

La investigación policial permanece abierta y no se descarta ni el arresto de más personas ni la imputación de nuevos delitos al ya detenido.

Los agentes, además, han informado al perjudicado acerca de los trámites a seguir para denunciar los hechos y seguir el procedimiento policial.