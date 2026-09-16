Detenido por robar en un hotel el ordenador de un compañero y propinas por valor de 1.000 euros

Archivo - Sucesos.- Detenido por dejar desatendidos a sus nietos pequeños que se subieron a la cornisa de un tercer piso en Palma - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente robar el ordenador portátil de un compañero de trabajo en un hotel, una cámara deportiva y propinas por valor de 1.000 euros.

Según ha informado la Jefatura en un comunicado, el pasado sábado, el responsable de seguridad de un hotel del centro de Palma denunció que se había sustraído el portátil de un trabajador, valorado en 1.700 euros, y dos cargadores.

De la misma manera, el presunto autor también se habría apropiado de una cámara deportiva y de la propina de los empleados, valorada en unos 1.000 euros.

Al interponer el hombre la denuncia, agentes del Grupo de Policía Judicial asumieron la investigación de lo ocurrido. Tras varias pesquisas, los policías nacionales pudieron conocer que el presunto autor era un trabajador del establecimiento.

Igualmente, los agentes conocieron, el mismo día de la denuncia, que el investigado podría estar en las proximidades del hotel. Por ello, dieron aviso a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano para que se dirigiera hacia el lugar.

Una vez en la zona, los policías nacionales pudieron interceptar al varón, de origen español. Tras localizarle, los agentes lo detuvieron. La Policía Nacional también averiguó que el detenido también habría robado una tablet propiedad de la empresa.