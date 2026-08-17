Detenido por robar más de 2.500 euros en tabaco y perfumes en el aeropuerto de Palma

Agentes de la Guardia Civil en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un joven por supuestamente robar tabaco y perfumes del 'duty free' del aeropuerto de Palma valorados en 2.574 euros.

Fue un vigilante de seguridad quien sorprendió al sospechoso cuando trataba de abandonar el establecimiento con tabaco oculto entre sus prendas, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares.

Los agentes revisaron las cámaras de seguridad y comprobaron que el joven había entrado y salido de la tienda en varias ocasiones siguiendo el mismo procedimiento.

Primero sacaba los sobres --el tabaco era de liar-- de su caja y después los escondía entre su ropa, tratando de pasar desapercibido al salir del establecimiento.

Tras revisar sus pertenencias, los guardias civiles recuperaron 90 paquetes de tabaco de liar y seis perfumes que también habían sido sustraídos del 'duty free'.

El joven, de 23 años, fue arrestado como supuesto autor de un delito de hurto y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.