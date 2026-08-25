Detenido por robar el móvil y la documentación a una mujer en Eivissa

Agente de la Policía Local de Santa Eulària - AYUNTAMIENTO SANTA EULÀRIA

EIVISSA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un agente de la Policía Local de Santa Eulària que se encontraba fuera de servicio ha detenido a un hombre por supuestamente robar un teléfono móvil y diversa documentación personal a una mujer.

Según ha informado el Ayuntamiento, los hechos ocurrieron el pasado lunes sobre las 19.30 horas en la calle González Abarca cuando el policía, que se encontraba paseando, observó a un hombre que presuntamente acababa de sustraer las pertenencias a una mujer.

La víctima comenzó a pedir ayuda alertando de que le habían robado y solicitando que detuvieran al hombre. Ante esta situación, el funcionario se identificó como agente de Policía e inició una persecución a pie para evitar la huida del presunto autor.

Tras recorrer cierta distancia, consiguió alcanzarlo e interceptarlo, procediendo a su detención.

Una vez controlada la situación y al encontrarse fuera de servicio y sin vehículo oficial, el agente trasladó a pie al detenido hasta las dependencias de la Policía Local de Eivissa, donde fue puesto a disposición de los efectivos que se encontraban de servicio.

Asimismo, facilitó la información relativa a la intervención, las manifestaciones realizadas por la víctima y los efectos presuntamente sustraídos para poder continuar con las correspondientes diligencias policiales.