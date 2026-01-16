Detenido por robar en una perfumería y agredir a una de las dependientas

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA - Archivo

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha detenido a un hombre de 33 años, de nacionalidad senegalesa, por robar en una perfumería y agredir a una de las dependientas.

Los hechos ocurrieron, según ha informado el cuerpo en nota de prensa, en la tarde del día 12 de enero en un establecimiento de perfumería situado en la avenida Alexandre Rosselló.

Sobre las 19.50 horas, el 092 alertó a las unidades cercanas sobre un robo. Según el informe policial, el individuo sustrajo dos cajas de perfumes y, al salir, activó las alarmas de seguridad.

Una de las empleadas salió tras el individuo para que devolviera los efectos robados. Durante un forcejeo para recuperar los productos, el hombre le retorció un dedo de la mano derecha y la empujó violentamente y la tiró al suelo. A consecuencia de la agresión, la víctima sufrió lesiones leves.

Varios ciudadanos que presenciaron los hechos auxiliaron a la víctima y uno de ellos siguió al presunto autor en su huida y facilitó su ubicación exacta a los servicios de emergencia.

Gracias a esta información, una unidad de la Policía Local localizó al sospechoso pocos minutos después en la calle Miquel Marqués y recuperó los productos robados.

El detenido, al que le constan antecedentes policiales, fue trasladado a dependencias policiales. Una vez finalizadas las diligencias practicadas por la Sala de Atestados de la Policía Local de Palma, fue traspasado a la Policía Nacional.