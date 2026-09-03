Detenido por robar seis perfumes en el aeropuerto de Palma

Guardias civiles en el aeropuerto de Palma - GUARDIA CIVIL

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón, de 43 años y origen sudamericano, como presunto autor de un delito de hurto perpetrado en el Duty Free de la terminal.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado en un comunicado, los hechos tuvieron lugar la tarde del pasado martes cuando la central de seguridad privada de la tienda alertó a los agentes de que un cliente introducía objetos en su bolsa de mano sin la intención de abonarlos.

Tras ser observado por la responsable del establecimiento, el individuo fue interceptado por el vigilante de seguridad y una patrulla de la Sección de Fiscal y Frontera del aeropuerto inspeccionó sus pertenencias, entre las cuales localizó seis frascos de perfume de marcas reconocidas que ascendían a un valor de 1.100 euros.

Al no aportar ningún comprobante de pago, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y puesto a disposición de la autoridad judicial.